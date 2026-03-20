◇オープン戦ロッテ―中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテ・藤原恭大、中日・根尾昂の“大阪桐蔭対決”が実現したが、結果は四球に終わった。大阪桐蔭の春夏連覇に貢献した2人は藤原が3球団、根尾は4球団が競合した末に18年のドラフト1位で入団。根尾が4回に2番手で登板、5回先頭の藤原と対戦した。初球はボール、2球目はファウル、3球目は藤原がフルスイングして空振り、4球目は藤原の背後を通過するボールとなり、