ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が20日、神奈川・パシフィコ横浜で行われた、第1回「日本マリン賞2026」の表彰・授与式で「文化人・タレント部門賞」を受賞した。マリンレジャーの安全と健全な普及を目指し、この分野で貢献している個人・団体の活動をたたえ、今後の活動を応援することを目的に創設された。石原氏は04年10月から日本ジュニアヨットクラブ連盟会長を務め、20年以上にわたってジュニア育成に長く貢献してきたことが