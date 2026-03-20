3連休初日に車5台が絡む事故で子どもを含む3人がけがをしました。栃木・宇都宮市の国道で20日正午過ぎ、ヘルプネット＝車の自動通報システムが作動し、「多重事故」と110番通報がありました。警察によりますと、信号待ちをしていた車列に車が追突し、乗用車4台とトラック1台が絡む事故となりました。この事故で、50代の男性と9歳と4歳の男の子のあわせて3人が頭や足などの痛みを訴えて軽いけがをしているということです。現場は片