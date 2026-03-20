直木賞作家今村翔吾（41）が20日、東京・四谷三丁目の消防博物館でトークショーを行った。今村氏の小説が原作のTBS系アニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」（日曜午後11時30分）が、今年1月にスタート。江戸時代の“侍火消し”の活躍を描いた、今村氏の作家デビュー作。一色宏伸館長が登場人物について質問、今村氏が丁寧にジョークを交えて説明。現代と江戸時代の消火活動については「加賀藩の火消しはカッコ良くて、昭和の時代の巨人軍