女優の佐藤仁美が4キロ太ったことを自身のInstagramで報告し、話題になっている。佐藤は3月17日に更新したInstagramでは《朝方のラーメン #熊本 #黄金ラーメンそして#火の国文龍 辛味噌最高 にんにくテイクアウト あっという間に4キロ太った はー またダイエットだーん 太るのって簡単》とつづり、訪れた2店の熊本のとんこつラーメンの画像を公開。これにはファンから《太ります》などのコメントが寄せられた。さらに、19