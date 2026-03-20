週末ランチ、迷っていませんか？そんなときに頼りになるのが、手軽にできるパスタメニューです。今回は、SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone_mama）に、「和風シーフードパスタ」のつくり方を教えてもらいました。満足感たっぷりのひと皿です！フライパンひとつで簡単！うま味たっぷりの和風シーフードパスタ今回は、魚介のうま味と和風の味つけがあとを引く「