Image: kyorasunrise outdoor こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夜道で懐中電灯をつけた瞬間、「眩しすぎる」と感じたことはないでしょうか。あるいは逆に、暗くて物足りない。「MANKER LAD III」は、そんなライト選びのジレンマに、まったく新しいアプローチで答えた一本です。「ちょうどいい明るさ」は、自分で決めていい