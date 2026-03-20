現代の暮らしに溶け込むモダンな仏壇から伝統の金沢仏壇まで、さまざまな仏壇仏具を集めた展示販売会が、20日から金沢市で始まりました。石川県内で、仏壇の製造販売や葬祭事業などを展開する「一休さんの米永」が開いている、この展示販売会。会場では、伝統的な金沢仏壇をはじめ、手頃な価格から高級品まで約300本の仏壇を見比べることができます。近年は、モダンな仏壇の需要が増えていることから、フローリングにもおけ