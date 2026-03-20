ナショナルズ18歳ミゲル・シメJr.が話題に世界のスターたちが凄まじいパワー、スキルを発揮したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の閉幕からほどなく、アメリカからまたとてつもない才能を持った18歳のニュースが飛び込んだ。19日（日本時間20日）に行われた有望株同士のオープン戦、ナショナルズのミゲル・シメJr.投手が101.9マイル（約164キロ）を計測。日本の野球ファンに衝撃が走った。MLB公式サイトの若手有望株