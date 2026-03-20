病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「睡眠の質改善」に「耳ほぐし体操」睡眠の質の向上には、「昼の神経」で活動モードの交感神経をしずめて、かわりに「夜の神経」といわれるリラックスモードの副交感神経を高めることが大切です。カギを握るのが耳。耳掃除をすると気持ちよくなること