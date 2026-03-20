朝寝坊をしてしまった保護主さんがお部屋に向かうと、保護子猫たちが待っていて…？お腹を空かせた子猫たちによる可愛すぎるアピールの様子が、注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4600回再生を突破し、「みんな可愛いねー♡」「ほのぼのします」「控えめなアピールかわいいよ」といったコメントが寄せられました。 【動画：朝、寝坊してしまった結果→３匹の保護子猫が何か言い