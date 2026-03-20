くわぁ～っと大きな口を開けてあくびした猫さん。すると、まるで人間のような可愛すぎる異変が！？まさかの異変がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で139万回以上も再生されるほど話題になり、「可愛いからずるいよなぁ」「なんでこうなったの？www」「変形、いや、変身しました！」といった声が寄せられました！ 【動画：特大の『あくび』をしていた猫→終わった直後に『思わぬ変化』が起きて…まさかの瞬間】 可愛