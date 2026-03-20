猫の身体的特徴に注目したことわざ・慣用句4選 1.猫のように足から落ちる（スペインやポルトガル） 猫は高いところからも華麗に着地する姿を見せてくれます。空中で体をぐるんとひねって、見事足から着地するのは、人には到底真似できない技です。 このことわざには「厳しい窮地に立たされたときでも、上手に切り抜けていこう」という意味が込められています。まさに人生の教訓でしょう。 状況がどう変わっても、自分の