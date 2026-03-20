岡山県庁 岡山県は、地方版の図柄入りナンバープレートの導入に向け、4月15日からデザイン案を募集します。 岡山県によりますと、デザイン案のテーマは「桃太郎に関するもの」「フルーツに関するもの」「晴れの国おかやまに関するもの」「スポーツチームに関するもの」「自然・歴史・文化・名所に関するもの」で、複数のテーマを組み合わせてもいいということです。 応募期間