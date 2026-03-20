東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！今回は、ランダムなトッピングが楽しいカップスウィーツ「フルーツゼリー＆ヨーグルトムース」を紹介します。 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」フルーツゼリー＆ヨーグルトムース 価格：550円／ス