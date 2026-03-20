◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年２月から大阪本社勤務になり、人生初の一人暮らしを始めた。戸惑うこともあるが、新たな生活は刺激もある。「大学スポーツ新聞コンテスト」（報知新聞社主催）が先月末に行われ、審査員を務めた。１９回目の今年は１６大学が参加。写真を最大限に使う。訴求力ある見出しをつける。Ａ２サイズの新聞を作るだいご味を味わっていた。最優秀賞の明大はスポーツ紙を多く読み、研究を重ね