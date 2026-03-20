◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）西幕下筆頭・栃大海（春日野）が、西十両１３枚目・藤天晴（藤島）を突き落として、４勝３敗とした。勝ち越しを決め、来場所の再十両に前進した。十両復帰のかかる一番にも「意識することなく、相撲を取れる喜びを持って、全力でいけた」と振り返った。栃大海は先場所の取組中に「右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷」のけがを負い途中休場。今場所は幕下に転落し