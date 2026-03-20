2026ワールドベースボールクラシック(WBC)に出場したアメリカ代表のカイル・シュワバー選手とボビー・ウィットJr.選手が日本時間20日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。今大会を振り返り、代表チームへの思いをつづりました。投手と野手ともにメジャー屈指のスターをそろえ、優勝を狙ったアメリカ代表。1次ラウンドを2位で勝ち上がると、準決勝では圧倒的な打力を誇るドミニカ共和国に勝利。決勝まで勝ち上がりましたが、ベネ