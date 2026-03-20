モデルの滝沢眞規子が１５日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、夫婦の財布事情について明かした。この日は夫婦で財布を分けるのか、分けないのかについて議論。滝沢は「うちは分けてるかな」といい「ちょっと前まで、ある程度の生活費をもらっていたが、子ども、３人留学行っちゃったんで、その生活費どこに使うのか？と思って、『いらないです』って上納しました」と、夫からの生活費は現在、もらっていないとした。「私は私