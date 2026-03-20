テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は、開幕を目前に控えたプロ野球の「俺が語りたい以前以後」。野球ファンの芸人たちが集結し、球史に残るターニングポイントを語り合った。野球大好き芸人として知られるバッテリィズ・エースは、米大リーグのドジャースで活躍する山本由伸の投法が球界にとって革命的だったと熱弁した。「投げ方ってこう。昔の人っ