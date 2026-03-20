「選抜高校野球・１回戦、花巻東−智弁学園」（２０日、甲子園球場）智弁学園の９番・八木颯人（３年）が三塁線へ絶妙なセーフティー気味のバントを決め、追加点を演出した。１−０の五回無死二塁の場面。初球を三塁線へ転がすと、三塁手はファウルゾーンへ切れると判断して処理を見送った。しかし、ボールは逆にフェアゾーンの方向に曲がり、三塁ベース付近まで到達する内野安打となった。ＮＨＫのテレビ中継で実況アナが