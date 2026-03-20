日本相撲協会は20日、元十両・千代栄（本名・岸栄太、35＝九重部屋）が引退届を提出し、受理したと発表した。京都府出身で2009年初場所で初土俵を踏み、22年名古屋場所で新十両に昇進。31歳11カ月は戦後4番目の高齢記録だった。十両は13場所務め、ケガもあって24年九州場所で幕下に転落。今場所は西序二段3枚目だった。この日最後の相撲に臨み、現役最重量252キロの出羽ノ城を押し出しで下し5勝2敗で終えた。