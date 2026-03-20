「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、“歌舞伎町最恐ホスト”舞杞維沙耶が初出場の喧嘩自慢、Ｄｏｚｅｒに開始４０秒ＴＫＯ負けを喫した。様子を見合う展開から、３０秒過ぎに約２０キロ重いＤｏｚｅｒが一気に前に出て、舞杞をつかまえると、倒れこんだ舞杞に対してサイドからパウンドをたたき込んで圧倒。レフェリー