ソウル＝藤原聖大】今月１日〜１８日までに韓国に入国した外国人は約１１０万人に上り、前年同期と比べ３２・７％増加したことが、韓国法務省への取材でわかった。人気グループ「ＢＴＳ」が２１日にソウル中心部の光化門広場で復帰公演を行うのを前に、世界中からファンが集まっているためとみられる。韓国政府はテロや雑踏事故対策のため厳戒態勢を敷いている。韓国法務省によると、ＢＴＳの主要なファン層だとされる１０〜