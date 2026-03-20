フィギュアスケーターの安藤美姫が１５日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、１人娘のヒマワリちゃん（１２）とともに密着取材に応じた。安藤は１３年前に未婚の母になることを公表。それまで家族について語ることはなかった。安藤はその理由について「自分の家族のことをメディアで話す必要を感じてなかったり」と説明。今回の密着については「娘自身も葛藤があって、何日か悩んで泣いちゃったりしたんですけど、でも挑戦したい