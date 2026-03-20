今年は3月16日（月）に岐阜、高知、甲府でソメイヨシノが開花、19日（木）には東京でも開花発表があった。いつごろ見頃になるのか気になるところだが、桜開花から満開までの期間は、統計的に北日本で短くなっている。地域別のおおまかな日数は、九州〜関東が8日前後、北陸と東北で4日〜5日、北海道は3日〜4日である。北海道では「開花当日に満開」も一般的には、桜が開花してから満開までは、気温が高くなるほど、そのスピードが速