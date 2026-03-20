CL8強入りは逃したが、ベスト16の第2レグではアトレティコ・マドリードに3-2で勝利し、イゴール・トゥドール体制初白星を挙げたトッテナム。公式戦では1月のフランクフルト戦以来の勝利となる。CLに敗れ、すでに国内カップ戦も敗退しているスパーズは残すところリーグ戦1本となった。現在の順位は16位、降格圏内ではないものの、18位ウェストハムとの勝ち点差は1と予断を許さない状況となっている。そんな中で『INDEPENDENT』ではC