プレミアリーグで好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。順調に勝ち点を積み重ねており、30試合を終えて勝ち点54。アーセナル、マンチェスター・シティに次ぐリーグ3位につけている。そんなユナイテッドはすでに夏の移籍に目を向けており、『BBC』によると、最優先のターゲットはMFとなるようだ。ユナイテッドは現在［4-2-3-1］のシステムを採用しており、ボランチのキーマンであるカゼミロの退団が決まっている。カゼ