キミノリ モリシタ（kiminori morishita）は、楽天ファッションウィーク東京 2026 Autumn / Winterにて、ブランドの歩みを辿るインスタレーション「80 pieces of history」を発表しました。Courtesy of kiminori morishita会場は暗闇に包まれ、その中に約80着の作品が一列に吊るされる構成。手前から奥へと進むにつれて年代が現在へと近づいていく導線が設計されており、観客は空間を歩きながら、ブランドの時間を遡るように体験し