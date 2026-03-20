りくりゅうからの知らせにファンが歓喜した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来／木原龍一組が、それぞれのインスタグラムでファンに番組出演の報告をした。【写真】「どんな質問したのかなぁ」りくりゅうが4年ぶりにあった人物と3ショットインスタには「テレビ朝日『徹子の部屋』特別編 2026年3月20日（金・祝）夜8:10-9:544年ぶりに徹子さん