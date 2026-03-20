14人が死亡したオウム真理教による地下鉄サリン事件からきょうで31年です。東京メトロ霞ケ関駅では、遺族らが花を手向け犠牲者に祈りを捧げました。【映像】地下鉄サリン事件の現場付近の様子（当時の映像）1995年3月20日、当時のオウム真理教の幹部らが地下鉄の車内で猛毒のサリンを撒き、14人が死亡し、およそ6300人が重軽傷を負いました。事件から31年となるきょう、駅員2人が犠牲となった霞ケ関駅では、遺族や駅の関係者