ＴＢＳが２０日までに日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）の公式インスタグラムを更新。出演女優らの豪華３ショットを公開した。今月１５日に放送された第８話のオフショットとして、女優・戸田恵梨香と野呂佳代、山口紗弥加の３ショットをアップ。黒い細身のトップス、ジーンズ姿の戸田を中心に、白衣姿の野呂、ラフな私服コーデの山口がギャルっぽいポーズを決めるショットとなっている。公式インスタグラムは「ひとみ美