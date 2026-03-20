春の訪れを告げる「春分の日」のきょう、千葉県いすみ市で一足早いコメの田植えが始まりました。稲作にもイラン情勢の影響が出ています。【映像】農家「（値上げを）認めてもらわないとね」淺田和香「極早生米『五百川』の田植えが始まりました。長さ15センチほどのまっすぐな苗が育っています」極早生品種「五百川」は、品質を保ちながらも他の品種に比べて短期間で収穫できるという特徴があります。午前9時ごろ、いすみ市