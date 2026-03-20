お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」が２０日、都内で単独ライブ「はつたんどく」合同取材会を行った。これまで、単独ライブは何度も行ってきているが、タイトルに込めた意味について、兼近大樹は「ＥＸＩＴが単独ライブをめちゃくちゃやってることを知らない人がほとんどだったことに最近気がついた。初めて来るような人からしたら我々の初単独になるので、そういう意味で初めての方も来てくださいと思いを込めている。初単独（の気持ち