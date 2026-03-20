ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで留め置かれている船舶の救出に向け、IMO＝国際海事機関は「海上回廊」の設置へ協力を求めました。【映像】2000隻が留め置かれているホルムズ海峡周辺の様子IMOによりますと、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖している影響で、周辺ではおよそ2000隻の船に2万人もの乗組員が留め置かれているとされています。IMOドミンゲス事務局長「理事会は約2000隻の船舶を安全な方法で避難させるための