１月の箱根駅伝で過去最高の総合２位に入った国学院大の報告・激励会が１９日に東京都内で開かれ、新主将の野中恒亨（ひろみち）（３年）、前田康弘監督らが次回大会での箱根初優勝達成に向けて力強く決意を語った。国学院大は今年度、駅伝シーズン初戦の出雲で２連覇を飾ると、続く全日本大学駅伝は４位と苦戦したが、箱根は優勝した青学大とともにゴールタイムが大会記録を更新しての２位という結果で、強さを示した。佐柳