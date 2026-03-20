元AKB48で女優の前田敦子（34）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。新たな出会いについてコメントする場面があった。この日は俳優の小泉孝太郎とともにゲスト出演。あざと連ドラで“出会い居酒屋”での出会いが描かれる中、前田は「大人になると出会いなくなりますよね。楽しそう」とうらやましがった。そんな中、山里亮太から「失恋や辛い経験を乗り越える方法」を聞かれた前田は「私