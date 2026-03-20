◆オープン戦中日―ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日・根尾昂投手が４回から２番手で登板した。最初のイニングを無失点で終えると、５回の先頭打者でロッテ・藤原恭大外野手との対決を迎えた。大阪桐蔭時代に甲子園で春夏連覇を達成した同級生と注目の対決。３球で１―２と追い込んだが、力みが生まれたのか、４球目は背中の後ろを通るボールを投じた。結果は四球。続く西川には死球を与え、無死一、二塁のピンチを招い