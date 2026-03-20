第６大会を終えたＷＢＣは次回から新たな形式で開催されるプランが浮上している。これまではシーズン開幕前の３月開催で、所属球団による制限やケガのリスクなどが懸念され、３月に１次ラウンド、２０２８年のロサンゼルス五輪と同様に７月に公式戦を中断して決勝ラウンドを行うという分離開催も検討されている。この７月開催案にメジャーの元スター選手が異議を唱えた。通算２０４３安打、１８８本塁打をマークした名捕手のＡ