【モデルプレス＝2026/03/20】前田敦子の写真集「Beste」電子版（講談社）が主要ネット書店で1位を獲得。未解禁カットが特別公開された。【写真】前田敦子、過去最大露出◆前田敦子、未解禁カット特別公開AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集