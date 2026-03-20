【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の上田竜也が3月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】42歳STARTOイケメン「色気が半端ない」新ヘア◆上田竜也、カットして染めたヘア公開上田は「髪切って 暗くして 撮影した日」とつづり、ヘアスタイルを整えた自身の正面ショットを投稿。以前より短く整え、落ち着いたトーンのカラーに染めた姿を公開した。◆上田竜也の投稿に反響この投稿に、フ