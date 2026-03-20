女優ムン・グニョンが、9年ぶりに舞台復帰を果たした。復帰作に選んだのは演劇『Orphans』で、韓国ではジェンダーフリー演出として上演中だ。【写真】もはや別人…9年ぶりの舞台に立ったムン・グニョンムン・グニョンはこれまで築いてきた端正なイメージを大胆に脱ぎ捨て、観客と向き合っている。ムン・グニョンは3月19日、ソウル大学路のTOM1館で行われた演劇『Orphans』のプレスコールで、「台本が与えてくれる慰めのメッセージ