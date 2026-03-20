「見る・触れる・使うー昔の暮らしを知ろうー」展東かがわ市歴史民俗資料館 昭和時代に使われていた民具を、見て触れて使える企画展が香川県東かがわ市の歴史民俗資料館で開かれています。 歴史を感じるアイロンや立派なミシン。東かがわ市の歴史民俗資料館で開かれている「見る・触れる・使うー昔の暮らしを知ろうー」展です。 懐かしんでもらったり先人の知恵を知ってもらったりしよ