ラグジュアリー化粧品ブランド「エスティ ローダー」から、デザイナーのダイアン・フォン・ファステンバーグとの特別なコラボレーション「InCharge」コレクションが数量限定で登場します。女性のエンパワメントをテーマに、美しさとタイムレスなスタイルを表現した限定コレクション。マルチユースのブラッシュスティックやリップオイルセット、ベースメークやスキン