心が軽やかになる春の季節といえば、やはり胸がときめくロマンスドラマで心躍らせたいですよね♪でも大人としては、ときめくだけじゃ物足りない！心にじんわり響くヒューマン要素も欲しいところ。ということで本記事では、胸がキュンとして心が震える、この春注目のラブコメ・恋愛韓国ドラマ3選『マンスリー彼氏』（BLACKPINK・ジス＆ソ・イングク）、『愛の光』（GOT7・ジニョン＆キム・ミンジュ）、『君がきらめく季節に』（チェ