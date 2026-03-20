お笑いタレントの平野ノラさんが自身のSNSを更新。来年4月に小学校への入学を予定している長女のランドセル注文が完了したことを報告しました。【写真を見る】【 平野ノラ 】「ラン活即終わりました！安堵！」来年春に小学校入学を予定している長女のランドセル注文完了を報告平野さんはインスタグラムに、長女がピンクとパープルのバイカラーのランドセルを背負った画像を添えて、「壮絶な戦いと噂に聞いていたラン活！でしたが