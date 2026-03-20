20日、俳優の杉本哲太さんが、神津はづきさんと離婚したことを自身のインスタグラムで発表しました。【写真を見る】【杉本哲太】神津はづきと離婚 「双方合意」「俳優としてより一層精進してまいります」1992年に結婚杉本さんは1992年に作曲家・神津善行さん、俳優・中村メイコさん夫妻の次女である神津はづきさんと結婚していました。杉本さんは真っ白な画像を投稿し「このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました。」と報告