お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が18日に放送されたテレビ東京「あちこちオードリー」（水曜後11・06）に出演。若手時代に“全く歯が立たなかった”先輩芸人たちを実名告白した。この日は、キングコングと同期の南海キャンディーズ・山里亮太が代打MCを務めてトークを展開した。西野は「熱い話していいですか？」と切り出しながら「いろんな仕事で、世界中のパフォーマー・クリエイター会うと皆さん素晴らしい