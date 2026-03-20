三重県の新名神高速道路で20日未明、5人が死亡した事故で、事故をおこした大型トラックは渋滞の車列に突っ込んだとみられることがわかりました。現場から中継です。亀山市の現場です。事故があったのはトンネルの出口付近で、トンネルの屋根や壁にはススとみられる黒い跡があり、事故車両が激しく燃えたことがうかがえます。警察などによりますと、20日午前2時20分ごろ、新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが