阿賀町で20日、建物を焼く火事がありました。午後3時半前に火は消し止められ、ケガ人はいないということです。火事があったのは阿賀町小出の物置小屋で、午後2時前に消防に通報がありました。警察や消防によりますと、燃えたのは木造2階建ての物置小屋1棟で、消防車両4台が出動し、消火活動を行い、午後3時半前に鎮火しています。約14平方メートルを焼き、半焼ということです。ケガ人はいないということです。周辺の建物への